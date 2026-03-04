Жители на пловдивски села заплашват с протести заради разрушена дига на река Марица. От години те очакват съдействие от институциите, а страховете им са, че след последните дъждове дигата ще се скъса и реката ще залее населените места. Хората настояват за спешно укрепване на съоръжението и са готови да блокират международния път за Свиленград и АМ„Тракия“.

Дигата на река Марица, която е само на километър от селата Милево и Поповица, се руши от години. Огромна част от защитното съоръжение по южния бряг вече липсва.

Димитър Стойчев - жител на село Милево: "Тука ако скъса дигата едно, че ще отидат къщите, нашите къщи, ще ни отиде целия поминък, всичко ще отиде, разберете, положението е много трагично".

Ангел Георгиев - жител на село Милево: "Преди години беше скъсала пак, само че на друго място - земеделските земи бяха необработваеми две години, след като се напълни всичко с тиня."

От община Садово постоянно търсят съдействие от институциите. Кметът на Поповица праща сигнали вече 23 години.

Веска Мирчева - кмет на село Поповица: "Идват, проверяват, има комисии, но досега абсолютно нищо не е, не са предприети някакви мерки."

Асен Попов - кмет на село Милево: "Дигата почти я няма, беше късмет, че реката взе да пада и в момента не е паднала дигата и не е залято селото."

Местните хора настояват за укрепване на съоръжението.

Ангел Георгиев - жител на село Милево: "Готови са хората на протести и в двете села, дори и в трите, следващото село е Виница, водата ще иде и там." Веска Мирчева - кмет на село Поповица: "Ние по принцип сме на Е80, затваряме пътя за Бургас, за Свиленград и няма да оставим така нещата." Димитър Стойчев - жител на село Милево: "И ако трябва в Областната ще ходим, пред областното ще закарам цялото село."

Последната проверка, разпоредена от областния управител на Пловдив, е била преди около 3 години. Още тогава е констатирано, че водното течение е стигнало до основата на дигата и е издадено предписание към „Напоителни системи“ за спешни укрепителни мерки. Към този момент обаче изборът на изпълнител по обществената поръчка все се обжалва в съда. Затова сега ще се предприеме нов оглед.

Митко Стойчев – главен експерт в Областна администрация - Пловдив: "Комисията ще предложи набелязване на неотложни мерки, които ще бъдат временни мерки, които да гарантират, че дори и да дойде висока вълна, която да излезе над околен терен като височина, водата няма да излезе извън пределите на защитните съоръжения."

Неотложните мерки по укрепването на дигата, които ще се извършат от „Напоителни системи“, ще започнат, след като се понижи нивото на реката.