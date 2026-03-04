Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток

Нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток ще правят в Министерството на отбраната. Преди минути служебният министър на Атанас Запрянов обясни, че анализът ще бъде направен рано днес след обед в Министерство на отбраната, а след това ще предложи на министър-председателя свикване и на Консултативен съвет по сигурността към Министерския съвет.

Атанас Запрянов - служебен министър на отбраната: "Именно затова преоценяваме ситуацията. Защото разрешенията, които сме дали за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО, остават и нямат други искания. Но ние сме длъжни сега, в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и е атакувала съвсем неоснователно държави, които като нас не участват в тази операция, ние ще трябва да преоценим рисковете и заплахите."



