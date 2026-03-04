БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двумесечно бебе пребито до смърт: Арестуваха бащата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето

линейка закъсня часа тригодишно дете задух висока температура получи спешна помощ
Слушай новината

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 28-годишен мъж, причинил смъртта на двумесечното си бебе.

На 26 февруари 2026 г., около 12 часа е бил подаден сигнал на тел. 112 за починало бебе – момче на 2 месеца в къща в с. Желязно, област Пловдив. Пристигнали са полицейски служители и медицински екип, които са констатирали смъртта на детето.

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. Събрани са доказателства, че бебето е било ударено по главата с твърд предмет. По досъдебното производство са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза за установяване на конкретния механизъм на извършване на престъплението.

Мъжът е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

#арестуван баща #пребито до смърт #двумесечно бебе #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
5
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за...
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
6
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Криминално

Двама турски граждани са задържани за контрабанда на кокаин през ГКПП "Капитан Андреево"
Двама турски граждани са задържани за контрабанда на кокаин през ГКПП "Капитан Андреево"
Задържаха двама мъже заради изготвяне на фалшиви документи Задържаха двама мъже заради изготвяне на фалшиви документи
7373
Чете се за: 01:07 мин.
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
18440
Чете се за: 03:52 мин.
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:15 мин.
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево" Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"
5060
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Двумесечно бебе пребито до смърт: Арестуваха бащата
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ