Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран

Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран. Това коментира в "Денят започва" проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон.

"Първоначалната цел беше Иран да няма ядрено оръжие. Тази цел беше заявена и в обръщението на Тръмп към Конгреса преди около една седмица. След това се заговори за смяна на режима. Смяна на режима означава наземни операции. Американската история с наземни операции не е от най-успешните. И в момента не е ясно какви са целите. Според Марко Рубио първата цел е да се унищожат запасите от балистични ракети в Иран. Втората цел е да се унищожат производствените мощности, които произвеждат тези ракети. И това, разбира се, след като беше ликвидиран главата на Ислямската република — аятолах Хаменей", каза проф. Асенов.

Той коментира и изказването на държавния секретар на САЩ.

"Изказването на Марко Рубио в Американския конгрес предизвика малко повече дебати, включително и по отношение на намесата на Доналд Тръмп, защото ако неговата теза е вярна, демократите реагираха и казаха: „А, това е война на Израел. Защо ние участваме в тази война?“ И дали наистина Иран е непосредствена заплаха за американската държава? Следователно, ако това е така, президентът може да вземе решение да влезем в тази война. Но ако Иран не е непосредствена заплаха за Съединените щати, следователно ние не трябва да влизаме в тази война. И още една логика — ако Иран е заплаха за Съединените щати, тогава влиза в действие член 5-и от НАТО. А в този момент НАТО е встрани от тази война."

