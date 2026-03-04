Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море
Военноморските сили на САЩ ще ескортират танкери през Ормузкия проток, ако това се наложи. Това написа американският президент Доналд Тръмп в "Truth Social". Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че работи за създаването на коалиция, която да помогне за осигуряването на морския трафик, застрашен от ескалиращата криза в Близкия изток.
По думите на Макрон Франция трябва да защити икономическите интереси, нарушени от войната на САЩ и Израел с Иран. Цените на петрола, газа и международната търговия са силно застрашени от разрастващия се конфликт. Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море. Френска фрегата вече e напът към Кипър. Допълнителни изтребители "Рафал", ПВО-системи и радари вече помагат на партньорите на Франция в Персийския залив.