Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. С тях ще бъдат прибрани наши сънародници от Оман, Абу Даби и Дубай.

Първият полет ще бъде до Оман, като на него се очаква да се качат 300 души. Вчера на извънредна среща, свикана от премиера, външният министър Надежда Нейнски съобщи, че има изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.

Междувременно консулските служби поддържат постоянна връзка с българите на място - чрез телефонни обаждания и съобщения, за да ги информират своевременно и да организират безопасното им придвижване до летищата. От външното ни министерство препоръчват на сънародниците, намиращи се в засегнатите от конфликта държави, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти.

#българи #Близък изток #полети #евакуация

Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
