Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през април

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през април. ЦИК ще приема документи до 17.00 часа днес.

До момента регистрация за изборите на 19 април са направили от ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", ДПС, "Алиансът за права и свободи", "Възраждане", "Има такъв народ" и "Величие". Новата формация, водена от Румен Радев, също подаде документите си в ЦИК и ще носи името "Прогресивна България". За изборите се регистрира и формацията на Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. Името на коалцията е „Сияние“.

До 7 март Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ извършва проверка на подписките, представени от партиите и коалициите.

#избори 2026 #последен ден #цик #регистрация

