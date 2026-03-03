Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта

Проведе се оперативна среща в Министерския съвет за ситуацията в Близкия Изток. Фокусът на правителството е безопасното извеждането на българските граждани от региона на конфликта. Това заяви премиерът Андрей Гюров. Първите полети с евакуирани се очаква да започнат още утре.

Близо час и половина продължи срещата при премиера, в която са били обсъдени възможностите за безопасна евакуация на нашите сънародници и с какъв летателен ресурс разполага държавата.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Фокусът на МС и на отделните министерства, въвлечени в тази операция е извеждането на българските граждани от региона по най-бързия, но с предимство на сигурността начин."

Основната цел е да се координират усилията на всички институции и дипломатически мисии в региона.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Получаваме навременна информация за състоянието на българските мисии. Поддържаме контакт със съответните служби. Подадени са координатите и броя хора, които се намират в различните места, така че това да е координирано с действията, които се извършват на терен. Това което помолих да бъде направено - списъци за броя на българските граждани в отделните дестинации къде имаме готовност за извеждане, за да може тази информация да се подаде към въздушното ръководство, което да заяви необходимите маршрути и слотове за кацане на летищата, в което при получаване на тези потвърждения, на тези слотове, ще бъдат активирани консулските служби за отвеждането на гражданите към самолетите и съответно провеждането на проверките за сигурност."

Първите полети с евакуирани граждани ще бъдат от Бахрейн, заяви служебният външен министър.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Има много аспекти на сигурността, които трябва да бъдат съобразени, но се надяваме утре рано сутринта да започнем първите полети по изтеглянето на нашите сънародници от зоните на конфликта. Мобилизирани са всички възможности - националният превозвач, правителственият авиоторяд, фирми, които разполагат със самолети. Това, което правим в момента е съобразно отпуснатите въздушни слотове. Т.е. разрешенията за полети, които се задават в момент да видим, в кои дестинации, какъв по обем самолет трябва да изпратим, за да може хората, които са там да бъдат максимално бързо превозени."

Военният министър отново повтори, че 10-те американски военно-транспортни самолети на летището в София не участват в операцията и увери, че страната ни ще бъде защитена при евентуална ракетна атака от Иран.

Атанас Запрянов- служебен министър на отбраната: "Няма никакво основание България да бъде цел на атака. Като държава-членка на Алинаса, тогава ще бъде задействан член 5-ти на Вашингтонския договор. Ако се използват ракетни нападения по отношение на Алианса, противоракетната отбрана ще бъде задействана по всички правили на член 5-ти, така че имаме гаранция по отношение на защитата на НАТО срещу ракетни нападения."

Във връзка с атаките срещу танкери и петролни рафинерии, служебният премиер прогнозира промяна в цените на енергоносителите.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Виждате, че има реакция на международните борси. Очаква с близките дни цената на петрола да продължава да се повишава. Естествено голямото развитие и увеличението на цената на газа е притеснително. Тук можем да кажем, че България има дългосрочен договор, който се базира на усреднена цена и на петролни дериват, което позволява такива кратки кризисни случаи да преминават без съществено увеличение в цената на газа."

В събота служебният премиер заяви, че рафинерията в Бургас има запаси от горива за един месец.