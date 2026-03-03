Слънчево време и днес, и утре

В следобедните часове облачността над страната ще намалява и над повечето райони ще се установи слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 10° в североизточна България, до 17° в югозападните райони,в София – около 13, по Черноморието - от 9 до 12°. Ще духа слаб вятър - от запад-северозапад.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ отново, главно в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София – около 1°, а максималните в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието – между 7° и 10°, в София – около 14°.

Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд, на места в равнините и низините - ще бъде все още мъгливо.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

В четвъртък, на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1800-1900 м - от сняг.

В петък, облачността над източните райони ще се задържи предимно значителна и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат, минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните - ще са най-ниски в събота - между 7 и 12°, след това бавно ще се повишават.