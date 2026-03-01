Много добри условия за туризъм в планините утре

След слънчевото време в първия ден от месец март, през нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на много места около водните басейни, в низините и равнините ще се образуват мъгли. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, по Черноморието между 0° и 3°, в София – около минус 3°.

През деня ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина и Източна България все още ще бъде мъгливо, но след обяд видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-ниски в районите с трайна мъгла – между 5° и 10°, в София – около 15°.

По Черноморието преди обяд също ще има значителна ниска облачност, но в следобедните часове ще намалява и ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

Много добри условия за туризъм в планините. Ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 5° на Алеко до 12° в Папорово, Банско и Боровец.

Времето в Европа

Дъжд ще вали в западните райони на Принеите и на Британските острови, където температурите ще се повишават. Слънчево и топло за сезона ще се задържи в страните от Централна Европа. Слънчево ще бъде и над по-голямата част от Балканите, а температурите в западните части от полуострова ще бъдат по-високи от климатичните норми.

У нас

И у нас във вторник ще бъде топло за началото на март, с минимални температури от 0° до 5° и максимални - между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време, с малка вероятност за валежи. В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево, но дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса. През втората половина от седмицата ще бъде с повече облаци, а на места са възможни и превалявания, предимно слаби и от дъжд.

В събота предстои относително застудяване и отново ще има райони с отрицателни минимални температури.