Слънчево и топло в близките дни

Сутринта ще бъде почти тихо, на места в низините и по поречията ще е мъгливо, а в Източна България облачността ще е значителна. Но до обяд облачността ще намалее, мъглата ще се разсее и в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, в София – около минус 2°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 14°.

По-ниски ще са температурите по Черноморието - максималните ще са от 6° до 8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. До обяд облачността ще намалее и през деня ще е предимно слънчево. Ще духа слаб източен вятър.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Слънчево и все по-топло ще бъде до средата на новата седмица. До вторник минималните температури в цялата страна ще са вече над нулата, а максималните - между 13° и 18°. Вероятността за валежи е малка. В сряда ще започне застудяване - дневните температури ще се понижат с 3-4°, а в четвъртък и облачността ще се увеличи и ще има райони със слаби превалявания от дъжд.