След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?

В седмицата, в която войната в Украйна влезе в петата си година, търсим отговор на въпроса - ще може ли и кога страната да стане част от Европейския съюз? Разказ за европейската мечта на Киев в рубриката "След новините" с автор Теодора Гатева.

Аркадий Петросян, председател на Асоциация на младите вътрешно разселени хора (АМВРХ): "Иска ни се да живеем европейски живот, да бъдем щастливи, да се къпем в морето, да пътуваме при вас във Варна, а вие при нас в Одеса. Това е прекрасно."

Снимки: АП/БТА

Тази мечта не е от днес, не е и от 24 февруари 2022 г. Именно заради тази мечта на Украйна започна сблъсъкът с Русия. В първите студени зимни дни в края на 2013 г. група студенти излязоха в центъра на Киев с европейския флаг, след като тогавашният президенти Виктор Янукович изпълнява желанието на Москва и отказва да подпише Споразумението за асоцииране с Европейския съюз.

Последва Майдан, последваха кървави сблъсъци, анексиране на Крим и проруския сепаратизъм в Донбас, за да стигнем до пълномащабната война, която започна преди 4 години. Мечта, която е платена скъпо, но така и не умира.

Четири дни след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна - на 28 февруари 2022 година, Киев подаде молба за членство в ЕС, през април получи първия въпросник, свързан с процеса. През юни, 4 месеца по-късно, Украйна вече има статут на държава-кандидат. Така започна пътят на Украйна към ЕС.

Гедиминас Навицкас, зам.-председател на Делегацията на ЕС в Украйна: "И ние сме тук - европейската делегация, ще работим всеки ден, за да сме сигурни, че Украйна има цялата необходима техническа подкрепа и съвети в прилагането на реформите, за да може да е възможно най-близо до датата, която сама си е определила."

Аркадий Петросян, председател на Асоциация на младите вътрешно разселени хора (АМВРХ): "Членството в Евросъюза е въпрос на справедливост. Ние принадлежим към тази цивилизация, ние платихме с много кръв за тази идея."

Пътят на Украйна към ЕС продължава - с много бързи и уверени крачки, макар че пречки не липсват. През декември миналата година беше публикуван първият доклад на Брюксел за напредъка на Киев към пълноправно членство. Според заключенията в него Украйна е готова да отвори всички шест преговорни клъстъра. Решението за начало на преговорите обаче се взема с пълно единодушие и Украйна не получи зелена светлина, заради ветото на Унгария.

Гедиминас Навицкас, зам.-председател на Делегацията на ЕС в Украйна: "От началото на войната работим денонощно с украинското правителство, за да сме сигурни, че всички необходими реформи имат политическа подкрепа. От 2022 г. Украйна вече е изпълнила 63 от 68 ключови реформи, необходими по пътя на присъединяването. Тези усилия трябва да продължат."

Гедиминас Навицкас е зам.-председател на Делегацията на ЕС в Украйна. Той пристига в Киев през лятото на миналата година, но от дълго време работи за каузата "Украйна".

Гедиминас Навицкас, зам.-председател на Делегацията на ЕС в Украйна: "Когато си тук, в Киев, можеш да разбереш и да видиш с очите си - не само от репортажи, а да бъдеш свидетел на ежедневната борба на украинското общество, и мотивацията, която го движи. И тук не говоря само за устойчивостта, която показват и военни, и цивилни вече четвърта година от войната, която Русия води с Украйна, а и за изпълнението на реформите, за проевропейските настроения, дълбоко вкоренени в украинското общество и у всеки украински гражданин."

Малко след като Гедиминас Навицкас пристига в Киев - сградата, в която се намира европейската мисия, е поразена от отломки от две ракети "Искандер".

"Изгубихме 60% от сградата и открихме 150 директни попадения от метални елементи", разказва Навицкас. Гедиминас Навицкас, зам.-председател на Делегацията на ЕС в Украйна: "Това беше още един показател, че Русия се сражава срещу цивилни. Това беше и послание към ЕС, заради подкрепата ни за Украйна. И това беше много добре разбрано от наша страна, че ние трябва да удвоим, да увеличим подкрепата си, да продължим със санкциите срещу Русия и нейната военна машина"

Аркадий Петросян, председател на Асоциация на младите вътрешно разселени хора (АМВРХ): "За мен Украйна е страна на възможностите - тук съм се родил, тук съм завършил университет, тук са живели родителите ми. Харесва ми нашата култура, нашата демокрация и свобода, нашето влечение към европейската цивилизация."

Аркадий Петросян е част от арменската диаспора в Украйна, която наброява около 500 000 души. Той е председател на Асоциация на младите вътрешно разселени хора. Роден е в Горливка, Донецка област. За него началото на войната е през 2014 година, когато - заради нахлуването на руснаците, заедно със семейството си се местят в Славянск, а след това в Бахмут. От там Аркадий пристига в Киев, а най-близките му напускат страната.

Аркадий Петросян, председател на Асоциация на младите вътрешно разселени хора (АМВРХ): "В Украйна има повече от 120 малцинства. И с когото и от приятелите и колегите да говоря, всички казват, наистина, че от гледна точка на съвместното съществуване - няма по-добро място от Украйна. Има голяма българска общност, много етнически българи. Те са част и от доброволческите организации, и от военните сили, защото искат да защитават Украйна. Наред с кримските татари, с нас - арменците. Тук няма проблеми и етнически конфликти. Украйна е място, на което могат да живеят всички."

От началото на войната животът му се е променил кардинално. Освен доброволческата дейност, решава, че ще се присъедини към Асоциацията на младите вътрешно разселени хора. Разказва, че през 2014 година над 4 и половина милиона украинци са напуснали Донбас и са се преместили във вътрешността на страната.

"Аз съм млад и това не ми пречеше", казва Аркадий. "Но хора на възраст, които над 20 години са работили в мините, се оказват само с дрехи на гърба си." Аркадий Петросян, председател на Асоциация на младите вътрешно разселени хора (АМВРХ): "С наша помощ беше изработен и приет закон, който се отнася за вътрешната принудителна миграция. Той предвижда механизъм, по който, хора, напуснали родните си места заради окупация или водещи се наблизо военни действия, да имат право на компенсации. Чакаме подписа на президента и се надяваме това да се случи бързо."

Нормативният акт, разработен от Аркадий и колегите му, вероятно ще бъде част от законодателството, което предстои да бъде приведено в съответствие с европейските стандарти. Но преди да стане част от голямото европейско семейство, страната трябва да се справи с редица предизивикателства и най-вече с върховенството на закона и борбата с корпуцията. В доклада за напредъка на Украйна се приветства връщането на автономността на Националното бюро за борба с корупцията и Специализираната прокуратура за борба с корупцията, които бяха подчинени на президентската администрация. Това обаче се случи след опит за ограничаване на правомощията им и след мащабни протести. А само преди месеци вече беше разкрита и мащабна корупционна схема в енергийния сектор. В Брюксел подчертават, че работата в тази посока трябва да продължи.

Гедиминас Навицкас, зам.-председател на Делегацията на ЕС в Украйна: "Не ме разбирайте грешно - редица стъпки вече са направени, но както винаги се подчертава в нашите доклади за разширяването - в тях имаме ясни препоръки, че Украйна все още трябва да се реформира."

Данъчна система, публична администрация, бизнес-климат, борба с чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство - част от секторите, в които Украйна има да работи, за да е сигурно, че ще получи всички ползи от членството в съюза. И въпреки положителните сигнали от Брюксел, Унгария наложи вето за начало на преговорния процес. Според Навицкас това показва, че е остаряла методологията на процеса по разширяването и тя трябва да бъде съобразена с новите геополитически обстоятелства.

Гедиминас Навицкас, зам.-председател на Делегацията на ЕС в Украйна: "Заедно с всички останали 26 държави-членки и колегите в Брюксел, ние показахме невиждана изобретателност и започнахме неофициален процес. За да сме сигурни, че Украйна един ден ще има единодушна подкрепа и ще може да отвори всички клъстъри, за да знаем, че не губим време между реалния преговорен процес и членството в ЕС. "

12 години след Майдана и 4 години след пълномащабното нахлуване - сега Русия не е против членството на Украйна в Европейския съюз. Сега Унгария блокира преговорния процес, говори се за промяна в методологията, за т.нар. членство "light" - присъединяване без право на глас. Но едно условие остава непреодолимо - войната в Украйна трябва да свърши.