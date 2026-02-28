БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Запази
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Слушай новината

Повечето от политическите партии останаха недоволни, че не са били включени в заседанието на Съвета по сигурността, а някои дори поискаха президентът Илияна Йотова да свика заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Пред сградата на Министерския съвет депутати от „Възраждане“ настояваха да присъстват на заседанието на Съвета по сигурността.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на „Възраждане“: „Считам, че не е редно и не е нормално в един такъв критичен и несигурен момент за българската държавност политическите сили в парламента да бъдат държани встрани от процесите по вземане на решения. Още повече че служебното правителство притежава властта от малко повече от седмица, а в неговия кадрови потенциал можем да изпитваме сериозни съмнения.“

От правителствената информационна служба съобщиха, че на заседанието на Съвета са поканени постоянните членове, каквито представителите на политическите партии не са. Подчертаха, че правителството не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена на предизборни изяви.

Малко по-късно в позиция от ГЕРБ заявиха, че включването на парламентарните сили в работата на Съвета по сигурността не е „предизборна арена“, а гаранция за доверие. Призоваха служебния премиер да запознае парламентарните партии с решенията на Съвета, а президентът Илияна Йотова да поеме отговорност за назначеното от нея служебно правителство и да не допуска парламентът да бъде изтласкан от вземането на решения за националната сигурност.

От ИТН също са критични към това, че представители на парламентарните партии не са участвали в Съвета, като определят това като проява на безотговорност. Те призовават президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност.

Лидерът на БСП Крум Зарков призова за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете. В предаването „Говори сега“ евродепутатът Кристиян Вигенин допълни, че Иран има два тежки проблема.

Кристиян Вигенин, евродепутат: „Единият е това, че само преди седмици смаза брутално опита на своите граждани да поискат повече демокрация в държавата си – абсолютно неприемливо в съвременния свят. И усилието от години наред да развие собствена ядрена програма, което естествено се възприема като заплаха.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, отново в „Говори сега“, коментира, че заключенията на Съвета по сигурността към премиера, че на този етап няма опасност за страната ни, са напълно обосновани.

Ивайло Мирчев, народен представител от ПГ на ПП–ДБ: „За България единствената опасност е, ако конфликтът се разрасне и се превърне в регионален. Има индикации за това. Ако се затруднят доставките на петрол, това може да окаже натиск върху цената на петрола, а оттам и върху цената на горивата. В България обаче резервите са пълни, според информацията от правителството, така че особен проблем не се очаква. Доста ясни бяха днес и премиерът, и министрите.“

Доскорошният президент Румен Радев в профила си във Фейсбук изрази надежда разумът да надделее и военните действия да спрат възможно най-скоро. Според него една разрушителна война в региона на Близкия изток е огромна заплаха за международния мир и сигурност, и конкретно за Европа. По думите му противоречията трябва да бъдат разрешени със средствата на дипломацията.

#удари срещу Иран #напрежение в Близкия изток #политици

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Политика

Ивайло Мирчев за ситуацията в Близкия изток: България не е цел, няма индикация за опасност
Ивайло Мирчев за ситуацията в Близкия изток: България не е цел, няма индикация за опасност
Кристиан Вигенин: БСП смени не просто лидер, а посоката, в която работи Кристиан Вигенин: БСП смени не просто лидер, а посоката, в която работи
Чете се за: 05:02 мин.
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
Управителят на БНБ: Устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка Управителят на БНБ: Устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка
Чете се за: 02:15 мин.
Румен Радев: Тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата Румен Радев: Тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата
Чете се за: 00:40 мин.
Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите Министерството на туризма следи обстановката в Близкия изток и е в контакт с туроператорите
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Чете се за: 03:07 мин.
По света
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ