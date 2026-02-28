Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?

Повечето от политическите партии останаха недоволни, че не са били включени в заседанието на Съвета по сигурността, а някои дори поискаха президентът Илияна Йотова да свика заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Пред сградата на Министерския съвет депутати от „Възраждане“ настояваха да присъстват на заседанието на Съвета по сигурността.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на „Възраждане“: „Считам, че не е редно и не е нормално в един такъв критичен и несигурен момент за българската държавност политическите сили в парламента да бъдат държани встрани от процесите по вземане на решения. Още повече че служебното правителство притежава властта от малко повече от седмица, а в неговия кадрови потенциал можем да изпитваме сериозни съмнения.“

От правителствената информационна служба съобщиха, че на заседанието на Съвета са поканени постоянните членове, каквито представителите на политическите партии не са. Подчертаха, че правителството не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена на предизборни изяви.

Малко по-късно в позиция от ГЕРБ заявиха, че включването на парламентарните сили в работата на Съвета по сигурността не е „предизборна арена“, а гаранция за доверие. Призоваха служебния премиер да запознае парламентарните партии с решенията на Съвета, а президентът Илияна Йотова да поеме отговорност за назначеното от нея служебно правителство и да не допуска парламентът да бъде изтласкан от вземането на решения за националната сигурност.

От ИТН също са критични към това, че представители на парламентарните партии не са участвали в Съвета, като определят това като проява на безотговорност. Те призовават президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност.

Лидерът на БСП Крум Зарков призова за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете. В предаването „Говори сега“ евродепутатът Кристиян Вигенин допълни, че Иран има два тежки проблема.

Кристиян Вигенин, евродепутат: „Единият е това, че само преди седмици смаза брутално опита на своите граждани да поискат повече демокрация в държавата си – абсолютно неприемливо в съвременния свят. И усилието от години наред да развие собствена ядрена програма, което естествено се възприема като заплаха.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, отново в „Говори сега“, коментира, че заключенията на Съвета по сигурността към премиера, че на този етап няма опасност за страната ни, са напълно обосновани.

Ивайло Мирчев, народен представител от ПГ на ПП–ДБ: „За България единствената опасност е, ако конфликтът се разрасне и се превърне в регионален. Има индикации за това. Ако се затруднят доставките на петрол, това може да окаже натиск върху цената на петрола, а оттам и върху цената на горивата. В България обаче резервите са пълни, според информацията от правителството, така че особен проблем не се очаква. Доста ясни бяха днес и премиерът, и министрите.“

Доскорошният президент Румен Радев в профила си във Фейсбук изрази надежда разумът да надделее и военните действия да спрат възможно най-скоро. Според него една разрушителна война в региона на Близкия изток е огромна заплаха за международния мир и сигурност, и конкретно за Европа. По думите му противоречията трябва да бъдат разрешени със средствата на дипломацията.