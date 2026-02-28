Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта

Близо 3 часа продължи Съветът по сигурността към Министерски съвет, свикан заради напрежението в Близкия изток. След края на заседанието премиерът Андрей Гюров заяви, че няма директна военна заплаха за страната ни.

"Основните изводи от заседанието - първо, липсата на директна военна заплаха. Към този час няма директна военна опасност за територията на Репулика България. Второ - България не е страна в конфликта. Страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили. Трето, няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойствие в ежедневието на българското общество. Четвърто - в МВнР вече работи денонощен кризисен щаб, всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българската общност, обсъдени са конкретни планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи."