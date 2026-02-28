БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 01:25 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили, посочи служебният министър-председател

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 3 часа продължи Съветът по сигурността към Министерски съвет, свикан заради напрежението в Близкия изток. След края на заседанието премиерът Андрей Гюров заяви, че няма директна военна заплаха за страната ни.

"Основните изводи от заседанието - първо, липсата на директна военна заплаха. Към този час няма директна военна опасност за територията на Репулика България. Второ - България не е страна в конфликта. Страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили. Трето, няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойствие в ежедневието на българското общество. Четвърто - в МВнР вече работи денонощен кризисен щаб, всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българската общност, обсъдени са конкретни планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи."

#удари срещу Иран #Съвет по сигурността към МС #Андрей Гюров #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
1
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
2
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
4
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
5
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
6
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
6
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....

Още от: Политика

"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност
"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност
Георг Георгиев: Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал Георг Георгиев: Ескалацията на напрежението в Близкия изток е тревожен сигнал
Чете се за: 00:32 мин.
МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани
Чете се за: 01:32 мин.
МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран
Чете се за: 01:17 мин.
Богдан Богданов: Няма политически реваншизъм, а реваншизъм към статуквото Богдан Богданов: Няма политически реваншизъм, а реваншизъм към статуквото
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ