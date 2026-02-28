БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Слави Бинев: Ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът

Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
Президентът на федерацията по таекуондо откри мащабен международен турнир в София, който носи точки за световната ранглиста.

Слави Бинев
Над 2500 състезатели от цял свят са в София, за да се включат в международния турнир по таекуондо Bulgaria Open G2, който стартира днес. В Арена София световният елит влиза в битки за медали и по-важното - България Оупън е с ранг G2 и носи точки за световната ранглиста. Славия Бинев, президент на таекуондо централата ни, откри официално турнира, след което застана пред камерата на БНТ.

„Абсолютно всички опасни противници са тук. Който вземе медал тук е сигурен за Олимпиадата и сигурен за подиум. Едни от най-силните страни с традиции в таекуондо всъщност са тук с многобройни отбори. Те го правят като квалификации за техните национални отбори. Казахстан в една категория бяха 12 или 14 човека. Казахстан е една от големите сили. Направо, ужасна история. Имаше категории с по 70-80 човека“, каза пред БНТ Бинев.

Той коментира и как се приемат близо до 2500 участници на едно състезание.

„Наистина, това е най-голямото състезание, което някога сме организирали. Presidents Cup сигурно се доближава до тези размери, но това определено е рекорд за България. Специално в таекуондо, не знам за другите спортове, но над 2500 атлета е огромна цифра. Разбира се, някои отпаднаха по най-различни причини. Болести, травми и т.н. Но, да се отпаднали 10%. Това е горе-долу статистиката за всяко едно състезание“, добави Бинев.

Той благодари и на всички председатели на други спортни федерации, които присъстваха в „Арена София“ на откриването на турнира по таекуондо.

„Това показва, че ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът. Ако има хора, които истински се обичат и уважават по между си, това са хората от спорта. Искам много да благодаря и на президента на Федерацията по бойни спортове, и на президента по бокс, и на президента по джудо, и на президента на леката атлетика, и на президента на ММА. Сигурно пропускам даже някои президенти, но това са хората, които ценят бойните изкуства, въобще ценят спорта. Трябва да ви кажа, това не е случайно. Ние наистина сме длъжни да се подкрепяме един друг, защото подкрепата, която дава държавата за нашите начинания, не е достатъчна.

И това не мога да разбера, защо не се разбира от държавните люде, които тичат да се снимат с успелите хора, но не тичат да се снимат когато имат проблеми. Това е един огромен проблем. Не знам как се захващат хора, които после обясняват, че не могат да направят нищо. Как се захващат с нещо, което не могат да направят? Смятам, че само хора, които разбират социалното явление спорт, което е панацеята за решение на всички въпроси, трябва да отговарят за спорта в България. Хора, които имат визия, които имат мисъл, които имат желание да се справят с проблемите, а не да се крият зад тях“, добави Бинев.

В неделя ще се проведе и елитният детски турнир Royal Open Kids, който е под егидата на световните кралски семейства.

Цялото интервю със Слави Бинев вижте във видеото!

