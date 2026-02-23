Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"

Незаконно сметище в столичният квартал "Факултета" от днес се използва за паркинг за иззети автомобили от провинили се водачи. Промените в наказателния кодекс влязоха в сила през август 2023 година. Паркингът е с капацитет около 400 места и с него иззетите автомобили вече ще се разпределят на три паркинга. Преди година и половина на мястото на новия паркинг имаше незаконно сметище.

Цветомир Петров, председател на СОС: "Място където постоянно се горяха отпадъци и се замърсявше въздуха в район "Красна поляна" и в цяла София."

И така година и половина по-късно на мястото на сметището вече има паркинг за иззети автомобили от държавата.

Цветомир Петров, председател на СОС: "С този паркинг освобождаваме около 400 места в София около районните управления." главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "Ще имаме един не малък капацитет за съхранение на иззети автомобили по досъдебни производства - основно на водачи употребявали алкохол или наркотични вещества."

Към настоящият момент в СДВР са образувани 2900 досъдебни производства.

Алекс Христов, БНТ: "По информация на СДВР иззети са над 1200 автомобила, които са разпределени на два от вече съществуващите паркинги, един от който е този в село Долни Богров, където има близо 600 автомобила."

При доказана вина автомобилът се отнема в полза на държавата.

главен комисар Любомир Ников, директор на СДВР: "Одържавяват се пред МФ те се приобщават към бюджета на Р България, впоследствие съответните институции, които са отговорни в тази област ги продават или ги предоставят на други организации, които имат нужда от ползването им като държавна собственост. Към настоящият момент имаме одържавени 144 автомобила, което е около под 10% от всички иззети автомобили."

По данни на СДВР за последната една година иззетите автомобили на водачи употребили алкохол и наркотици са 393. По думите на Николов на територията на София се наблюдава известен спад на нарушителите.



