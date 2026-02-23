Преди годишнината от войната в Украйна: Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет сакции срещу Русия

Унгария и Словакия ще блокират всички решения, свързани с Украйна, докато Киев не възстанови доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "За съжаление, не успяхме да постигнем съгласие за 20-ия пакет санкции и това не е посланието, което искахме да изпратим днес. Работата продължава. Всеки е наясно, че дипломацията е за предпочитане пред войната. Но след години разговори дори не е постигнато прекратяване на огъня. Не Украйна е пречка за мира, а Русия."

Под въпрос е и одобреният вече заем от 90 милиарда евро, който ЕС реши да предостави за Киев за следващите две години. Един от законодателните актове по заема трябва да бъде приет с пълното единодушие. Виктор Орбан, който в края на миналата година, подкрепи решението за заема, сега промени позицията си. Според Кая Калас ЕС отново трябва отново да помисли за използването на в Европа замразените руски активи в помощ на Украйна.

Служебният външен министър на България Надежда Нейнски коментира, че подкрепата за Украйна за България е въпрос на национален интерес.

Надежда Нейнски, служебен външен министър: "Всъщност не става въпрос за услуга, когато България помага на Украйна, извън човешкото и хуманното отношение през толкова много смърт на млади хора, защото Русия воюва не само с армията, а с народа на Украйна. Атаката срещу жилищни сгради, атаката срещу инфраструктура, разрушаването на инфраструктура подлага на геноцид населението. За България, а и за Европа, това е въпрос на български национален интерес. Ние няма как да приеме руските правила за мир в Европа".

Нейнски планира да посети Киев в края на март.

Утре председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посетят Киев.

Остават и противоречията за Съвета за мир на Доналд Тръмп и то най-вече по отношение на устава на организацията. За да убеди европейските външни министри в правотата на плана на Тръмп в Брюксел беше и върховният представител за Газа Николай Младенов.

Николай Младенов, върховен представител за Газа: "Когато коалицията от Съвета за мир тръгне напред с процеса на възстановяване на Газа, в крайна сметка трябва да се види и как страните, които участват в тази инициатива ще могат да допринесат и съответно какво могат да получат от участието си. Аз мисля, че тук има място не само за проекти за възстановяване в бъдеще на Газа, но има и място, където може да се използва българска експертиза. В момента в Ивицата Газа една от основните нужди е водата, електричество, разчистване на това, което е разрушено. Тук ние имаме експерти, имаме инженери и хора, които години наред са дали от живота си, за да градят подобни инициативи къде ли не в Близкия изток. Защо сега са не участваме и в тези процеси?"

Цялото интервю с Николай Младенов може да гледате в предаването "Светът и ние" във вторник.

