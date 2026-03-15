Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април

Броени дни остават до началото на предизборната кампания. Парламентът ври и кипи с обвинения и нападки. Всяка тема се използва за атака срещу опонента – бюджета, Съвета за мир, случаят "Петрохан". Колко избиратели убедиха с език на омразата – ще видим. Депутатите дори извикаха на изслушване ЦИК, но вместо комисията… сякаш им харесваше да слушат повече своите собствени размисли за честността на вота. Как върви подготовката за изборите – гост в студиото на "Интервюто" беше председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

БНТ: Непрекъснато чуваме думата честни избори и ще продължаваме да я чуваме. Какви мерки предприема ЦИК за да гарантира прозрачността, честността на вота, за да отхвърли всички твърдения, че може да има манипулации с машините или пък с хартиените бюлетини?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: Почтеността, както и честността е в основата на всеки един демократичен процес. Това означава всички ние избирателите да можем да отидем до избирателните секции да упражним правото си на глас според личната си воля, според собственото си решение без нечия чужда на меса. В този смисъл ЦИК във всичките свои действия и решения се стреми именно към това. Да гарантира на българските избиратели, че те ще могат спокойно, свободно да упражнят своето право на глас.

БНТ: Вие трябваше да назначите районните избирателни комисии, тъй като партиите отново не постигнаха съгласие и дадохте една препоръка към кметовете да не бързат с консултациите, що се касае до секционните избирателни комисии. Това заради замените в последния момент ли е? Смятате ли, че по този начин може да се справите?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: Надяваме се, че това е една мярка, която ще намали чувствително замените на членове на секционни избирателни комисии. По отношение на районните избирателни комисии, само в два изборни района имаше съгласие на консултациите при областните управители за техните състави. Всички останали бяха назначени по преценка на ЦИК, но така, че в ръководствата на комисиите да има представители на парламентарно представените партии и коалиции. По отношение на секционните избирателни комисии, препоръчахме консултациите да се направят не по-рано от 12 март и те приключиха вече към днешна дата. И в четвъртък изпратихме указания към районните избирателни комисии, информирахме и всички парламентарно представени партии. Указахме на районните комисии да дадат достатъчно време на парламентарно представените партии по отношение на поименния състав на членовете на секционни избирателни комисии, така, че максимално близо до крайния срок, а то е 24 март, в който трябва да бъдат назначени според сроковете на Изборния кодекс. Има време. Има време. Поименният състав да бъде максимално осигурен като стабилен състав. Няма как да се гарантира, че никой няма да се откаже, да не се яви в Изборния ден. Но тези безпринципни замени, на които бяхме свидетели, независимо, че разпоредбата в Изборния кодекс, която не позволява това, не от вчера, не от последните промени, но тя винаги се нарушаваше, дори когато Централната избирателна комисия е давала оказания на районните избирателни комисии. Ще дам само един пример за изборите на 27 октомври 2024 година. В последната седмица, преди Изборния ден, над 10 000 членове на секционни избирателни комисии са сменени. Така, че сега сме оказали на районните избирателни комисии смяна на членове на секционни избирателни комисии само при наличие на някой от предпоставките посочена в закона. А когато се твърди, че някой е подал оставка, това твърдение трябва да е предложено и с писмено заявление от самото лице, което е било назначено за член на секционна комисия. Целта ни е да се явят в Изборния ден членове на комисии, които са преминали обучение, които са запознати с указанията, с решенията и така да не се допускат грешки.

БНТ: В рамките на тази седмица имахте среща както с представители на прокуратурата, така и на МВР на ДАНС. Тези срещи, разбира се, са хубави от гледна точка на това набелязване на предварителни мерки. Въпросът тук е обаче, когато има нарушения – ние ги хващаме, показваме ги, обществото сигнализира. Има ли наказания и те адекватни ли са?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: По отношение на тези нарушения, които представляват престъпление, отговор може би трябва да потърсите към органите на прокуратурата, разследващите органи. В случаите, когато са допуснати административни нарушения, според разпоредбите на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия съставя актове за установяване на административни нарушения. Например, такива съставихме на всички членове на секционни избирателни комисии, на председателите на комисиите. Мисля, че бяха 43, които на последните парламентарни избори, без да има някаква техническа причина или каквато и да било причина, която да обосновава такова поведение, не бяха включвали устройството за видеонаблюдение и там нямаше.

БНТ: Сега взели ли сте мерки за устройството за видеонаблюдение, защото то се оказва последния страх на изборите?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: Мерки по отношение на видеонаблюдението ще бъдат взети. Към настоящия момент очакваме да видим Министерство на електронното управление, на което изборния кодекс е възложил техническото обезпечаване на видеонаблюдението. Какъв избор на изпълнител ще направи, кой ще осигурява видеонаблюдението технически. Но оставаме на принципа телефонни. И съвместно с министъра на електронното управление ще направим така, че техническата изправност да е осигурена. Указанията към секционните комисии ще бъдат много ясни. В този смисъл бих искала да кажа, че обмисляме с колегите и може би в следващата работна седмица ще станат факти, методическите указания на Централната избирателна комисия. Обмисляме те да бъдат по-скоро с практическа насоченост. По-простички. Общо взето, ако мога да си позволя да дам такъв пример, прави първо, прави второ, прави трето и си отбелязвай, че си го направил, за да няма грешки, на тях не е необходимо да четат много страници с правни основания, а трябва да има яснота в указанията, които им се дават, за да ги спазват абсолютно точно.

БНТ: Във фокуса на общественото внимание са и машините. В какво състояние са машините? Действително ли има нужда от ремонт, от подмяна на части? И казус ли е това, че те вече са с изтекла гаранция?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: Гаранцията на машините не е никакъв казус, защото това са едни компютри, машини, устройства, които на всички машини – 12837, гаранционният срок е изтекъл, защото са закупени през 2021 година. Тригодишен е гаранционния срок, което означава, че ако в този срок имаше някакви повреди, тяхното отстраняване или осигуряването на резервни части трябваше да е за сметка на доставчика. Като изтече този гаранционния срок, е за сметка на държавата. Да, като всяка една машина, която работи, има нужда от подмяна на резервни части, но в никакъв случай това не са такива части, които някой, не дай Боже, да си помисли, че ще се манипулират машините. Например, удължител, кабел, батерия, тези страници, които осигуряват тайната на вота, има случай, когато са счупени куфарите, в които се пренасят машините, някоя колелце или дръжка, но всичко това са резервни части, по отношение на които Централната избирателна комисия е предприела действия за тяхното осигуряване, но те са много малко наброй. Няма да се пипа по самите машини, това, което би притеснило някой. В никакъв случай не трябва избирателите и участниците да се притесняват, че още повече тези машини няма изобщо да бъдат използвани на тези избори, защото всички машини, които ще бъдат използвани за страната са 9354. Това са секциите с машинно гласуване. За извън страната може би ще бъдат не повече от 150, но трябва да изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната, за да е ясен точния брой на секциите с машинно гласуване. Всички машини, които ще се използват на изборите на 19 април, ще бъдат в техническа изправност. Няма да се ползват машини, за които и най-малкото основание има за някаква техническа неизправност. На всички машини, преди тяхното инсталиране и подготовка се прави профилактика, прави се диагностика. Може да се каже, че има и още такива, които са с техническа неизправност. Но изтеклия гаранционен срок изобщо не е въпрос, на който трябва да смущава някого. Казвам го, защото много често ни се задава този въпрос, както във къщи ни се изхвърляме телевизора, като му изтече гаранционния срок. По същия начин и с машините, изтеклия гаранционен срок не бива да смущава никой. Машините си работят.

БНТ: Вече по традиция изборните правила се променят буквално в 12 без 5. Секциите в страните извън Европейския съюз бяха ограничени до 20. Как върви подаването на заявления за гласуване в чужбина? Ако можем да кажем, че очакваме някъде проблеми, опашки, напрежението, това е Турция, Великобритания и Съединените щати. Какви мерки предприемате там?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: Тези три държави, които вие споменахте, са държавите извън Европейския съюз, на които на предходните парламентарни избори имаше повече от 20 избирателни секции. Обичайно и за там се подават повече заявления. Аз направих една справка, подготвяйки се за участието при вас. Към 15 часа днес бяха подадени около 20 800 заявления. Потвърдени заявления за гласуване извън страната. Не е малък този брой. На изборите през октомври 24-та всички подадени заявления са били малко повече от 30 000. За мен беше интересен факт това, че в Великобритания може би сега към днешна дата заявленията са над 4 000. Тоест почти двойно повече, да не кажа и малко повече от това, което беше подадено през октомври 24-та. Повечко са и подадените заявления в Съединените щати. В Турция обичайно са винаги най-големия брой. А имаме още 9 дни до крайния срок. Но, надявам се, съвместно с Министерство на външните работи и най-вече зависи от предложенията на дипломатическите и консулските представителства за разположението на тези 20 секции. Но в посолствата, там където има възможност, ще бъдат разкрити повече от една избирателна секция. Доколкото в разговори с колегите от външно министерство сме уточнявали тези въпроси има така нагласа, например в Лондон, в посолството да бъдат 7 секции. Тоест те ще бъдат извън тези 20. Ще се направи всичко възможно. Избирателите спокойно да могат да упражнят правото си на глас. Може би ще има изчакване. На някои избиратели може да им се наложи да пътуват до съседно населено място, където ще има избирателна секция. Защото няма как, когато секциите намалеят от 60 на 20, да не се получи това. Но в крайна сметка така реши законодателя.

БНТ: В Близкия изток няма да има секции?

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: Най-вероятно не. Защото има подадени заявления за тези държави, малко са, но има, когато се подава заявление, електронното заявление имам предвид, на избирателя се оказва с текст, че там поради нецелесъобразност и несигурност е вероятно да не се разкрие избирателна секция. Така че тези избиратели разбира се, че ще бъдат уведомени, когато се вземе крайното решение от Централната избирателна комисия въз основа на предложенията, които ще дойдат от Министерство на външните работи. Това ще стане някъде към 28 март.

БНТ: Този петък се навърши една година от решението на Конституционния съд, което всички ние определяме като безпрецедентното и най-смело решение на Конституционния съд миналата година. Там разбира се бяха констатирани много нарушения. Определяха ги като изчезнали бюлетини, дори бяха вписани като нули. Впоследствие вие казахте, че те са намерени. Какви мерки бяха предприети в тази посока, така че да няма изчезнали бюлетини?