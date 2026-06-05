В сезона на мълниите, какво трябва да знаем за защитата на сградите?

След като вчера млад мъж загина след удар на мълния край Кресна, отново се поставя въпроса за защитата от тези природни явления. Специалистите съветват при бури хората да стоят на закрито, но какви са изискванията към мълниезащитата на сградите?

Мълниезащитата по сградите е два вида - конвенционална и мълниезащита с изпреварващо действие, обясни инж. Анастас Георгиев, председател на секция "Електро" към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в регионалната колегия в Благоевград.

инж. Анастас Георгиев, предс. на секция "Електро" към КИИП-Благоевград: "При изпреварващото действие фактически мълниеприемника, да го кажем така, че улавя мълнията в нейния зародиш и я отвежда по потоководите в земята. Конвенционалният е пасивен, който чака самата мълния, ако се случи, да отведе фактически този разряд в земята."

Мълниезащитата е различна при различните категории сгради, както и в зависимост от конструкцията:

инж. Анастас Георгиев, предс. на секция "Електро" към КИИП-Благоевград: "Най-опасните категории фактически първа и втора първа са пожароопасните сгради пожароопасните и взривоопасните т.е. там, където се съхраняват взривоопасни материали и бензиностанции, където има горива, пожароопасни. Задължително трябва да се изгражат мълниезащитни инсталации върху обществени сгради, като училища, болници и сгради, където има голям поток на хора."

Не винаги може да се познае дали една сграда има мълниезащита, въпреки че има задължителни елементи като като мълниеприемника, например. Има и законови изисквания и задължителни противопожарни строително-технически норми, които регламентират проектирането, изграждането и надзора на мълниезащитните инсталации.

В летния сезон на бурите мълниите са често явления, които не бива да бъдат подценяваме и винаги при възможност хората трябва да са на закрито, но и защитено място.

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