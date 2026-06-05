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България гостува на Молдова с амбиции за победа след разочарованието срещу Черна гора

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Мачът в Кишинев е от 20:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

българия гостува молдова амбиции победа разочарованието черна гора
Снимка: startphoto.bg
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България гостува на Молдова в контролана среща. Мачът на стадион "Зимбру" в Кишинев е от 20:00 часа българско време и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

В понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черна гора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник.

Селекционерът на домакините Лилиан Попеску има кадрови проблеми. Сред ключовите футболисти, които няма да могат да помогнат на тима, са Юрие Йову, Никита Моцпан, Вадим Раца и Виталие Дамашкан.

Александър Димитров няма да може да разчита на контузените Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, Димитър Митов и Станислав Шопов. Последно от състава отпадна и Никола Илиев, а Теодор Иванов е под въпрос.

Юнските контроли са част от подготовката на България за есенното издание на Лигата на нациите.

Молдова няма победа от есента на 2024 година, като в последните си 13 мача тимът е записал 2 равенства и 11 загуби. Сред тях се открояват и тежки поражения, включително 1:11 от Норвегия.

България беше в серия от 3 поредни победи преди загубата от Черна гора. "Лъвовете" победиха Грузия в последния мач от световните квалификации и спечелиха турнира FIFA Series след победи над Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта.

Българският национален отбор се изправя срещу Молдова за първи път от 31 години, като до момента има пълен актив от две победи и голова разлика 7:1. Последните срещи са от квалификациите за Евро 1996, когато България печели с 4:1 в София и 3:0 в Кишинев.

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