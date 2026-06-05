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Спортни новини 05.06.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
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06:30, 05.06.2026
Спорт
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06:25, 05.06.2026
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Променливо време до края на седмицата
00:00, 05.06.2026
Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3
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#спортни новини
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