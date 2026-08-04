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Българските гимнастички с нова екипировка за европейското първенство

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Спорт
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Надпреварата ще се проведе от 13 до 16 август в Загреб, Хърватия.

Български гимнастички
Снимка: Българска федерация по гимнастика
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Националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки ще се представят с нова екипировка на европейското първенство, което ще се проведе от 13 до 16 август в Загреб, Хърватия.

За трета поредна година българските гимнастички ще се състезават с трика на италианска марка, известна с изработката на висококачествена екипировка за спортна гимнастика.

Националният ни тим, воден от бронзовата медалистка на греда от Световната купа във Варна Никол Стоименова, ще разчита не само на добрата си подготовка, но и на стилната визия, която вече се превърна в запазена марка на отбора.

Марката е сред предпочитаните производители на екипировка за редица водещи европейски национални отбори, сред които тези на Гърция, Хърватия, Украйна и Италия, чийто лидер е олимпийската шампионка Аличе Д'Амато.

България ще бъде представена с пълен състав при жените и с две състезателки при девойките. Сред отсъстващите ще бъде двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева, която продължава възстановяването си след операции на крака и кръста

#спортна гимнастика

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