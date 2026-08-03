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Теа Илиева остана на крачка от финала на европейското първенство по спортна стрелба

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Спорт
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Българката завърши 11-а в дисциплината 10 метра пушка, като не достигна само 2.2 точки до място сред най-добрите осем във Вроцлав

Теа Илиева остана на крачка от финала на европейското първенство по спортна стрелба
Снимка: БТА
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Теа Илиева започна с добро представяне участието си на европейското първенство по спортна стрелба с въздушно и малокалибрено оръжие за състезатели до 23 години във Вроцлав, но остана малко под чертата за финала в дисциплината 10 метра пушка.

Българската националка събра 626.9 точки в шестте квалификационни серии и се нареди на 11-о място в крайното класиране. Илиева изостана само с 2.2 точки от осмата позиция, която осигуряваше участие в битката за медалите.

Още две българки взеха участие в дисциплината. Теодора Боянова завърши 15-а с резултат от 625.9 точки, а Ивана Вълкова се класира на 23-то място с актив от 621.9 точки сред общо 39 състезателки.

Най-силно в квалификациите се представи сръбкинята Анджелия Стеванович, която постави нов европейски рекорд с впечатляващите 637.1 точки.

България участва с общо девет състезатели на шампионата във Вроцлав, който ще продължи до 11 август.

#европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки до 23 г. във Вроцлав #Теа Илиева

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