Тадей Погачар атакува и Обиколката на Испания

Тадей Погачар ще участва в тазгодишното издание на Обиколката на Испания, която започва на 22 август. Новината беше официално потвърдена от отбора на UAE Team Emirates.

Само няколко дни след като спечели рекордната си пета титла в Тур дьо Франс, словенската суперзвезда насочва вниманието си към единствената Голяма обиколка, която все още липсва във впечатляващата му визитка. Ако триумфира във Вуелтата, Погачар ще стане едва деветият колоездач в историята, завоювал титлите в трите най-престижни многоетапни състезания – Тур дьо Франс, Джиро д'Италия и Вуелта а Еспаня.

До момента 27-годишният словенец има пет победи в Тур дьо Франс (2020, 2021, 2024, 2025 и 2026) и една в Джиро д'Италия, постигната през 2024 година. Единственото му участие във Вуелтата датира от 2019-а, когато едва 20-годишен завърши на престижното трето място.

От UAE Team Emirates обявиха и състава, който ще подкрепя Погачар в битката за червената фланелка. Освен него в отбора попадат Жоао Алмейда (Португалия), Домен Новак (Словения), Иво Оливейра (Португалия), Павел Сиваков (Франция), Пабло Торес (Испания), Кевин Фермерке (САЩ) и Джей Вайн (Австралия).

Тазгодишната Вуелта стартира на 22 август с индивидуално бягане по часовник в Монако. Финалът на надпреварата е насрочен за 13 септември.