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Стефани Стоева и Габриела Стоева пристигнаха в Индия за двуседмичен лагер

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Спорт
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Жребият за шампионата е на 5 август.

сестри стоеви започнаха убедително участието сидни
Снимка: БТА
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Българските бадминтонистки Стефани Стоева и Габриела Стоева пристигнаха в Индия за двуседмичен лагер преди световното първенство, което ще се проведе от 17 до 23 август в Ню Делхи. Те ще се подготвят в националния център в град Гавахати.

"Две седмици лагер. Една цел. Последни дни подготовка преди Световното първенство 2026. Работим. Натискаме. Готови сме. India, we’re coming", написаха сестрите в социалните мрежи.

Жребият за шампионата е на 5 август. България ще бъде представена от четирима състезатели. Стефани Стоева и Калояна Налбантова ще играят на единично, Стефани и Габриела Стоеви на двойки жени, а Габриела Стоева и Евгени Панев на смесени двойки.

Калояна Налбантова до 4 август е на лагер в Анкара, след което до 14-и ще се подготвя в София.

# Габриела Стоева #Стефани Стоева

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