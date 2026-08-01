Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети

Българите получиха за изпълнението си 157.0717 точки.
Българите Димитър Исаев и Магдалена Малева завършиха на шесто място на финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.
Българите получиха за изпълнението си 157.0717 точки.
Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджуо Томблин с 258.2383 точки.
Вчера Томблин взе златен медал в дисциплината соло мъже техническа програма.
В понеделник Димитър Исаев ще участва във волната програма соло по артистично плуване на Европейското първенство.