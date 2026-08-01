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Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети

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Българите получиха за изпълнението си 157.0717 точки.

Димитър Исаев и Магдалена Малева
Снимка: БТА
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Българите Димитър Исаев и Магдалена Малева завършиха на шесто място на финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

Българите получиха за изпълнението си 157.0717 точки.

Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджуо Томблин с 258.2383 точки.

Вчера Томблин взе златен медал в дисциплината соло мъже техническа програма.

В понеделник Димитър Исаев ще участва във волната програма соло по артистично плуване на Европейското първенство.

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