Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети

Българите Димитър Исаев и Магдалена Малева завършиха на шесто място на финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

Българите получиха за изпълнението си 157.0717 точки.

Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджуо Томблин с 258.2383 точки.

Вчера Томблин взе златен медал в дисциплината соло мъже техническа програма.

В понеделник Димитър Исаев ще участва във волната програма соло по артистично плуване на Европейското първенство.