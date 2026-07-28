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България започва срещу Словения участието си на еврошампионата по водна топка за младежи до 20 г.

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Спорт
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Турнирът във Варна ще се проведе от 10 до 16 август.

Национален отбор по водна топка за юноши до 19 години
Снимка: БФ Водна топка
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Програмата за европейското първенство по водна топка за мъже U20 (дивизия елит) вече официално e ясна. Шампионатът ще се проведе на басейн Приморски във Варна от 10 до 16 август.

Българският отбор е в група С със съставите на Турция, Франция и Словения.

Първият мач на българските ватерполисти е срещу Словения на 10 август, следват срещи с Турция на 11-и и Франция на 12 август.

Националният отбор на България, воден от Жарко Петрович, е на лагер в Кранево до 9 август.

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