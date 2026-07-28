Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата

Тази година през август се очаква средните температури да бъдат над нормата, която за равнините е между 21° и 25°, за високите полета – между 20° и 22°, а за планините – между 6° и 14°. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 10° и 15°, а най-високите – между 38° и 43°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

В по-голямата част от страната месечната сума на валежите през август ще е около нормата, която за равнините и високите полета е между 30 и 50 л/кв. м, за Черноморието – между 20 и 35 л/кв. м, а за планинските райони – от 50 до 80 л/кв. м.



Август ще започне със слънчево и горещо време. В края на първото десетдневие има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква и температурите да се понижат относително, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми.

През повечето дни от второто десетдневие ще бъде слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. След средата на десетдневието отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и гръмотевична дейност. Температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми.

Изгледите за третото десетдневие са да се редуват дни със слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през периода се очаква да бъдат около и по-високи от обичайните.

Автор: Анастасия Кирилова – синоптик в НИМХ