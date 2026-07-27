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Превалявания на много места следобед

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В следобедните часове на много места в страната ще има превалявания, придружени в отделни райони и от гръмотевична дейност. Максималните температури ще бъдат от 28° до 36°, в София – около 29°, на морския бряг – между 26° и 30°. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от юг-югозапад.

Още по-ветровито ще бъде по Черноморието, с временно силен югоизточен вятър. През нощта превалявания и гръмотевици ще има все още в Югоизточна България.

Над останалата част от страната облачността ще намалее и утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 30° на североизток до 36° на юг, в София – около 31°. Ще духа умерен, временно силен вятър от северозапад, в източната половина от страната – от североизток. Ще има следобедни превалявания, но на по-малко места, в сравнение с днес, главно в източните и планинските райони.

Слънчево ще бъде и на морския бряг, със следобедни валежи главно по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток, след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 21°-23°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще духа силен, временно бурен северозападен вятър. Ще бъде слънчево, но по късно през деня на места, главно в масивите от Западна България, ще превали.

В сряда ще бъде слънчево и в почти цялата страна, с изключение на Черноморието – горещо, с максимални температури между 32° и 37°. И през следващите дни ще бъде слънчево, със слаб, в източните райони – умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще продължат да се повишават и в повечето райони ще бъде опасно горещо, като на места се очакват и стойности около 40°.

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