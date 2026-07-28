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Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Експерти от Областната администрация във Варна, Екоинспекция и Изпълнителна агенция по горите проверяват за незаконно поставени каравани в местността „Кара дере“. Там се намира един от плажовете за диво къмпингуване.

Имаше доста нарушения, когато на място пристигна екип на БНТ, съвместно с представителите на изброените институции.

Имаше десетки каравани, които бяха разположени буквално върху дюните край плажа, на самия плаж, както и в останалата зелена местност наоколо. Инспекторите поставиха фишове на всички нарушители, за да бъдат глобени.

Собствениците на някои каравани явно са разбрали, че предстои проверка. Те бяха премахнали регистрационните номера на своите каравани, за да не могат да бъдат установени.

Представителите на институциите обаче са категорични, че проверките ще продължат. Това беше първата такава проверка за настоящото лято, но ще има и други.

Важно е да се уточни, че гражданите могат спокойно да посещават плаж „Кара дере“. Условието е да не влизат и да не паркират автомобилите си в забранената зона. Според действащата наредба има зона А, която обхваща 500 метра от морския бряг навътре към сушата. В тези 500 метра гражданите нямат право да паркират автомобилите си.

При нарушение първоначалните санкции са в размер до 500 лева.

#диво къмпингуване #Карадере #Варна

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