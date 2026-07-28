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Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за катастрофата на бул. "Цариградско шосе"

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БТА
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Продължават проверките на компетентните органи след катастрофата с автобус 204 вчера на бул. "Цариградско шосе". При инцидента автобус на градския транспорт премина през мантинелата и навлезе в насрещната лента като се удари в бетонните обезопасителни съоръжения на мостово съоръжение. Според автоексперта Румен Дунев основната причина за инцидента е техническа неизправност или разсейване от страна на водача.

По първоначални данни водачът твърди, че инцидентът е причинен от отказ на спирачките, но според автоексперта Румен Дунев това е малко вероятно, тъй като при повреда спирачната система на автобусите се заключва и самият автобус намалява скоростта, не остава без спирачки.

Румен Дунев, автоексперт: "Според мен основната причина е техническа неизправност или разсейване от страна на водача, а може би и двете, което назначените автотехнически експертизи ще докажат в хода на следствието."

Според експерта катастрофата започва около 100 метра по-рано, когато задната част на автобуса се удря в бетонна ограда и излиза от пътното платно.

Румен Дунев,автоексперт: "След това се връща със средната част, там където е двойната гума. Има втори удар. Системата така е проектирана, че да върне автомобила на пътя. За съжаление, скоростта, с която го връща, е много голяма, къса предпазната мантинела и влиза в насрещното, след което се спира отново в бетонните предпазни системи тип "джърси".

Регионалният министър Иван Шишков заяви в "Денят започва", че случаят показва необходимостта от задълбочен експертен анализ, а не от прибързани заключения.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Първият удар е бил в бетонното заграждение още преди автобусът да премине през мантинелата. Именно това показва и отрицателния ефект на бетонните прегради при определени ситуации. Затова казвам – бетонните съоръжения се поставят на мостове и на места, където не трябва превозното средство да падне."

Според Дунев бетонните бариери вероятно са предотвратили по-тежък инцидент, тъй като при мантинела автобусът е можело да падне в кръговото движение.

Румен Дунев, автоексперт: "Този тип "джърси" системи, след удар от 15-тонен автомобил има леки пукнатини, почти не се налага абсолютно никаква поддръжка, докато мантинелите искат постоянно обновяване и смяна."

От Столичния автотранспорт обясниха, че автобусът ще остане на територията на гараж "Дружба" под охраната на служители на СДВР. На място има полицейски патрул, който осигурява наблюдение на превозното средство с цел да не бъде допускано вмешателство до приключване на процесуално-следствените действия.

снимки: БНТ

#катастрофа на Цариградско шосе #министър Иван Шишков #Румен Дунев #катастрофа с автобус

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