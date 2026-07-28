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Четиримата пострадали при катастрофата с автобус в София са освободени за домашно лечение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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четиримата пострадали катастрофата автобус софия освободени домашно лечение
Снимка: БТА
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Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" и от УМБАЛСМ "Пирогов".

Автобус по линия № 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела. При инцидента пострадаха четирима души – пътници от автобуса.

Единият пострадал е мъж на 45 г. с контузия на ръката, а вторият пострадал е жена на 50 г. с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Други двама – мъж на 76 години и 16-годишно момиче бяха откарани в болница "Пирогов".

#катастрофа на Цариградско шосе #тежка катастрофа с автобус #Домашно лечение #пострадали при катастрофа

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