Четиримата пострадали при катастрофата с автобус в София са освободени за домашно лечение

Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" и от УМБАЛСМ "Пирогов".

Автобус по линия № 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела. При инцидента пострадаха четирима души – пътници от автобуса.

Единият пострадал е мъж на 45 г. с контузия на ръката, а вторият пострадал е жена на 50 г. с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Други двама – мъж на 76 години и 16-годишно момиче бяха откарани в болница "Пирогов".