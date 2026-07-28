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Делото „Адриан“: Разпитват в синя стая пострадалото дете

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
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Чете се за: 02:12 мин.
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Делото за малтретирания Адриан в Пловдив днес продължи с разпит на детето в синя стая. Самото съдебно заседание започна, след като бяха изслушани показанията на момчето.

За този ключов свидетелски разказ малкият Адриан се прибра от чужбина, където живее с баща си и се възстановява от травмите си.

В защитената среда на синята стая 7-годишният Адриан от Пловдив, който беше малтретиран от пастрока си, даде показания пред съдия за случилото се с него преди две години и половина.

БНТ припомня, че по делото, което беше върнато в начална фаза заради процесуални нарушения, подсъдим е пастрокът на детето, а майка му сключи споразумение с прокуратурата.

Момчето беше разпитвано повече от два часа. От прокуратурата не пожелаха да коментират детайли от свидетелските му показания, но стана ясно, че разказът на Адриан подкрепя обвиненията срещу Петър Чернев. Заради дългия период от време, който е изминал, детето не е посочило конкретика по всички факти.

Пламен Пантов, прокурор: „Детайли на този етап не искам да изнасям. Касае се за престъпление, извършено срещу малолетно дете – чувствителна информация, която не считам, че трябва да бъде разгласявана в момента. Предстои да бъдат изслушани вещите лица по първоначално изготвените експертизи и чак тогава ще се прецени необходимостта от изготвяне на допълнителни предписания.“

Йордан Давчев, адвокат на подсъдимия: „Тъй като делото е обществено значимо, Пловдивският съд обикновено в тези случаи действа предпазливо. Най-радостното е, че детенцето е в много добро състояние сега. Погрижили са се германските лекари много добре за него.“

#Окръжен съд - Пловдив #делото "Адриан" #Синя стая

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