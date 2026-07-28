Какви са причините за откритите мъртви делфини край Приморско?

11 мъртви делфина са открити на морското дъно край Приморско. Случаят отново постави въпроса какви са причините за смъртта на защитените морски бозайници и достатъчни ли са мерките за тяхното опазване.

Атанас Русев, природозащитник: „Това, което видяхме, беше един тих ужас. Едно поле с мъртви делфини. На едно място бяха всички, разхвърляни на няколко метра разстояние. Дълбочината беше около 18 метра, а температурата на водата – 8 градуса. Най-голям процент от мъртвите делфини по Черноморието загиват, след като биват уловени в бракониерски или рибарски мрежи. Там намират смъртта си. Това е така нареченият прилов. При улова на друг вид риба делфините се заплитат в мрежите и за около 4–5 минути се давят, защото не могат да излязат на повърхността, за да дишат. След това, когато се почистват мрежите, рибата остава в лодката, а делфините се изхвърлят през борда в морето. На това място, точно на морското дъно, няма никакви течения и те всъщност са застинали там. Може би са от преди 20 или дори 25–30 денонощия са мъртви. Възможно е да са и повече, не може да се каже.“

От екоинспекцията предполагат още, че делфините са загинали вследствие на заплитане и удавяне в рибарски мрежи.

В същото време от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас съобщиха, че при извършена проверка на място не са открити рибарски мрежи в района.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова