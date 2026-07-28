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Какви са причините за откритите мъртви делфини край Приморско?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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11 мъртви делфина са открити на морското дъно край Приморско. Случаят отново постави въпроса какви са причините за смъртта на защитените морски бозайници и достатъчни ли са мерките за тяхното опазване.

Атанас Русев, природозащитник: „Това, което видяхме, беше един тих ужас. Едно поле с мъртви делфини. На едно място бяха всички, разхвърляни на няколко метра разстояние. Дълбочината беше около 18 метра, а температурата на водата – 8 градуса. Най-голям процент от мъртвите делфини по Черноморието загиват, след като биват уловени в бракониерски или рибарски мрежи. Там намират смъртта си. Това е така нареченият прилов. При улова на друг вид риба делфините се заплитат в мрежите и за около 4–5 минути се давят, защото не могат да излязат на повърхността, за да дишат. След това, когато се почистват мрежите, рибата остава в лодката, а делфините се изхвърлят през борда в морето. На това място, точно на морското дъно, няма никакви течения и те всъщност са застинали там. Може би са от преди 20 или дори 25–30 денонощия са мъртви. Възможно е да са и повече, не може да се каже.“

От екоинспекцията предполагат още, че делфините са загинали вследствие на заплитане и удавяне в рибарски мрежи.

В същото време от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас съобщиха, че при извършена проверка на място не са открити рибарски мрежи в района.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#мъртви 11 малки делфинчета #мъртви делфини #Приморско

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