Ключови срещи във Вашингтон: Тръмп ще разговаря със Зеленски и Нетаняху

Първа среща между Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп след началото на ударите им срещу Иран в края на февруари.

През последните седмици Нетаняху призна, че двамата с Тръмп имат известни "различия" и интересите им в Близкия изток се разминават. Срещата се провежда и само няколко дни след като Съединените щати и Саудитска арабия подписаха споразумение за ядрена сделка, очаква се то да е акцент в разговорите между Нетаняху и Тръмп.

Американският президент ще приеме и украинския си колега Володимир Зеленски. Той е във Вашингтон за прощална церемония със сенатора-републиканец Линдзи Греъм, който почина по-рано през юли. На среща със Зеленски са поканени и всички 100 сенатори. Очаква се те да гласуват законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от покойния Греъм.