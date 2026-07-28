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Ключови срещи във Вашингтон: Тръмп ще разговаря със Зеленски и Нетаняху

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Ключови срещи във Вашингтон: Тръмп ще разговаря със Зеленски и Нетаняху
Снимка: БТА
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Първа среща между Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп след началото на ударите им срещу Иран в края на февруари.

През последните седмици Нетаняху призна, че двамата с Тръмп имат известни "различия" и интересите им в Близкия изток се разминават. Срещата се провежда и само няколко дни след като Съединените щати и Саудитска арабия подписаха споразумение за ядрена сделка, очаква се то да е акцент в разговорите между Нетаняху и Тръмп.

Американският президент ще приеме и украинския си колега Володимир Зеленски. Той е във Вашингтон за прощална церемония със сенатора-републиканец Линдзи Греъм, който почина по-рано през юли. На среща със Зеленски са поканени и всички 100 сенатори. Очаква се те да гласуват законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от покойния Греъм.

#двустранни срещи # Бенямин Нетаняху #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски

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