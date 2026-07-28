Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в правната комисия в НС

Промените в Изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента.



Връщането на машинния вот във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън ЕС са част от предложенията.

От "Прогресивна България" настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания.

Очаква се до края на седмицата Изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот.