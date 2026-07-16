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Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БТА/Архив
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Депутатите връщат гласуването с машини във всички секции с над 300 избиратели. На първо четене бяха приети внесените от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" законопроекти за промени в Изборния кодекс. Беше отхвърлен проекта на "Възраждане".

Промените предвиждат да отпадне избора за гласуване с хартиена бюлетина в секциите с повече от 300 избиратели. Ще се гласува само с машини, като предложението на управляващите предвижда контролно броене на всички разписки за сравнение с машинния протокол.

Отпада ограничението за разкриване на секции извън дипломатическите представителства в страните, които не са част от Европейския съюз.

Законопроектът, внесен от "Продължаване Промяната" предвижда избирателните списъци да са електронни, а избирателите да се регистрират като гласували чрез сканиране на лична карта, за да се намали възможността за повторно гласуване и да се облекчи работата на секционните комисии.

Въвежда се забрана за публикуване на социологически прогнози по време на изборния ден в социални мрежи и групови чат-приложения. Увеличават се глобите за нарушения на тази забрана. На извънредно заседание правната комисия обедини приетите на първо четене законопроекти в един общ, за да се определи срок за предложения между първо второ четене.

#хартиени бюлетини #машинен вот #законодателни промени #Изборен кодекс

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