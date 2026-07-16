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Областният координатор на ДПС в Бургас и директорът на водното дружество са отново на свобода

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БТА
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Задържаните при акцията на ГДБОП в Бургаско по разследване за злоупотреби в местното ВиК дружество са освободени от ареста. Това се случва след като прокуратурата не е повдигнала обвинения на нито един от арестуваните.

При операцията за разпит бяха отведени областният председател на ДПС Христо Широков, директорът на ВиК–Бургас Цветан Мирчев, представители на ръководството на дружеството и местни хотелиери. Разследването е свързано с отклонения от водопреносната мрежа към хотели по Черноморието.

Проверява се дали чрез специални съоръжения са били манипулирани водомерите, така че част от потребената вода да не бъде отчитана.

Междувременно "Български ВиК холдинг" е взел решение да смени цялото ръководство на ВиК–Бургас. Дружеството ще бъде оглавено от инж. Златина Димитрова.

#ВиК - Бургас #ДПС Бургас #Христо Широков #Цветан Мирчев

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