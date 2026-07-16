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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави

Христо Ценов от Христо Ценов
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шести ден размяна удари техеран атакува американски бази съседни държави
Снимка: БТА
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Техеран изстреля поредна серия въздушни удари по американски бази в страните в Залива. Атакувани са с дронове цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн.

Действията са в отговор на 6-часовите американски бомбардировки по ирански военни цели, включително стратегическото пристанище в Бандар Абас.

Ескалацията идва след като американският президент Доналд Тръмп призова Техеран да се върне на масата за преговори и да се "държи прилично".

Иранският преговарящ Мохамед Галибаф заяви, че няма причина страната да се съгласява на сделки против интересите си и че Иран ще брани контрола си над Ормузкия проток.

#САЩ - Иран #нарушено примирие #размяна на удари

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