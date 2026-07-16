БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази

Тръмп: Иран трябва да внимава

Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари
Снимка: АП/БТА - архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари през изминалото денонощие.

Дронове са изстреляни срещу Бахрейн, Кувейт и Йордания. До момента не се съобщава за жертви и нанесени поражения. Преди това американските сили осъществиха първо 7-часова, а след това и нова 90-минутна атака срещу иранската територия.

Атакувани са крайбрежни укрепления и ракети бази. Иран заплаши да затвори още ключови морски маршрути освен Ормузкия проток. Според председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф страната е изправена пред екзистенциален конфликт и трябва да реши дали да поеме по пътя на войната или дипломацията.

Американският президент Доналд Тръмп пък заяви, че Техеран трябва да преосмислят поведението си и подчерта, че все още не знае дали иска да продължи да води преговори с Ислямската република.

#нарушеното примирие #войната в Близкия изток #САЩ #Близък изток #Иран

Водещи новини

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Чете се за: 05:40 мин.
Европейски футбол
Слънчево и горещо време, със следобедни валежи и гръмотевици в четвъртък Слънчево и горещо време, със следобедни валежи и гръмотевици в четвъртък
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК-Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните? Злоупотреби във ВиК-Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Френските депутати приеха исторически законопроект за евтаназията
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Депутатите ще гласуват промени в изборните правила
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ