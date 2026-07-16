Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни американски удари през изминалото денонощие.

Дронове са изстреляни срещу Бахрейн, Кувейт и Йордания. До момента не се съобщава за жертви и нанесени поражения. Преди това американските сили осъществиха първо 7-часова, а след това и нова 90-минутна атака срещу иранската територия.

Атакувани са крайбрежни укрепления и ракети бази. Иран заплаши да затвори още ключови морски маршрути освен Ормузкия проток. Според председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф страната е изправена пред екзистенциален конфликт и трябва да реши дали да поеме по пътя на войната или дипломацията.

Американският президент Доналд Тръмп пък заяви, че Техеран трябва да преосмислят поведението си и подчерта, че все още не знае дали иска да продължи да води преговори с Ислямската република.