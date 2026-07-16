Хулио Веласкес: Подценяването на Дунав може да ни доведе до провал

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес предупреди, че неговият отбор не трябва да подценява Дунав преди първия мач от новия сезон в Първа лига.

Испанският специалист подчерта, че "сините" влизат в шампионата със същото желание и отдаденост, с които през миналата кампания спечелиха шампионската титла.

"Влизаме в новия шампионат със същото желание и страст, както през миналата година. Имам огромно уважение към всички противници. Подхождаме към всеки съперник по един и същи начин – мач за мач“, заяви Веласкес.

Наставникът обърна специално внимание на предстоящия двубой срещу новака в елита, като предупреди, че всяко отпускане може да бъде наказано.

"Ако има подценяване, това ще бъде грешка, която може да доведе до провал. Ако останем скромни и се опитваме да бъдем най-добрата версия на себе си, ще имаме голям шанс за успех“, каза още испанецът.

Веласкес разкри, че Карл Фабиен Сула най-вероятно ще попадне в групата за срещата, докато останалите футболисти, които взеха участие в мача във вторник, се възстановяват по план.

Треньорът коментира и новото правило за задължителното участие на български футболист до 23 години, като заяви, че то ще бъде сред факторите при определянето на стартовия състав.

"Ще изберем най-добрите 11, като вземем предвид всички обстоятелства. Това правило също е фактор, който ще ни накара да преценяваме кое е най-доброто решение за отбора“, отбеляза Веласкес.

Испанецът отказа да коментира евентуални трансфери и подчерта, че цялото му внимание е насочено към откриващия двубой срещу Дунав.