БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево, на места с превалявания и гръмотевици, в следобедните часове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, на места с превалявания и гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат - между 31 и 37°, в София - около 32, по Черноморието - между 26 и 29°.

Ще духа слаб до умерен вятър - от изток-североизток, на морския бряг – от изток-югоизток.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ и до сутринта над Централна България, на отделни места ще превали и прегърми.

И утре ще бъде предимно слънчево, с изолирани следобедни валежи, главно в североизточните и планинските райони, придружени от гръмотевична дейност.

Максималните температури още ще се повишат и ще бъдат - между 33 и 38°, в София - около 31.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток, на морския бряг – от североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но и там в следобедните часове, на места ще има валежи и гръмотевици, a максималните температури ще бъдат - между 28° и 30°.

И в планините, след слънчевото начало, по-късно през деня ще превали и прегърми, по-интензивно в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще е слаб, по най-високите части - умерен.

В събота ще бъде още по-горещо. Ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания североизточните и в планинските райони на Западна България.

Валежи и гръмотевици ще има на повече места в неделя, по-интензивни в Западна и Северна България. В по-голямата част от страната ще остане много горещо, но от запад ще започне относително захлаждане. В началото на новата седмица понижението при максималните температури ще продължи.

Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с гръмотевични бури и валежи, на повече места и по-интензивни във вторник. Ще има условия и за градушки.
Това е прогнозата за времето. Приятен ден!

#Прогноза за времето, #превалявания #слънчево #температури #гръмотевици #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
1
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
2
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
4
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
6
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
6
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...

Още от: Времето

Слънчево и горещо време, със следобедни валежи и гръмотевици в четвъртък
Слънчево и горещо време, със следобедни валежи и гръмотевици в четвъртък
Очаква ни горещо време в близките дни Очаква ни горещо време в близките дни
Чете се за: 02:45 мин.
"Глътка въздух" преди големите горещини след 24 юли "Глътка въздух" преди големите горещини след 24 юли
Чете се за: 02:25 мин.
Горещо време в сряда Горещо време в сряда
Чете се за: 02:42 мин.
Все по-горещо време ще бъде в близките дни Все по-горещо време ще бъде в близките дни
Чете се за: 02:50 мин.
Слънчево следобед, с превалявания в източните и планинските райони Слънчево следобед, с превалявания в източните и планинските райони
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа декларацията от Киев
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните? Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято? Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Осем дни без топла вода – омбудсманът поиска компенсация във...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ