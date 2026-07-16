Слънчево, на места с превалявания и гръмотевици, в следобедните часове

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, на места с превалявания и гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат - между 31 и 37°, в София - около 32, по Черноморието - между 26 и 29°.

Ще духа слаб до умерен вятър - от изток-североизток, на морския бряг – от изток-югоизток.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ и до сутринта над Централна България, на отделни места ще превали и прегърми.

И утре ще бъде предимно слънчево, с изолирани следобедни валежи, главно в североизточните и планинските райони, придружени от гръмотевична дейност.

Максималните температури още ще се повишат и ще бъдат - между 33 и 38°, в София - около 31.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток, на морския бряг – от североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но и там в следобедните часове, на места ще има валежи и гръмотевици, a максималните температури ще бъдат - между 28° и 30°.

И в планините, след слънчевото начало, по-късно през деня ще превали и прегърми, по-интензивно в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще е слаб, по най-високите части - умерен.

В събота ще бъде още по-горещо. Ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания североизточните и в планинските райони на Западна България.

Валежи и гръмотевици ще има на повече места в неделя, по-интензивни в Западна и Северна България. В по-голямата част от страната ще остане много горещо, но от запад ще започне относително захлаждане. В началото на новата седмица понижението при максималните температури ще продължи.

Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с гръмотевични бури и валежи, на повече места и по-интензивни във вторник. Ще има условия и за градушки.

Това е прогнозата за времето. Приятен ден!