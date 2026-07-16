Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб

Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като Доналд Тръмп предупреди Техеран „да се държи добре“. За първи път след примирието американската армия порази търговски кораб. Иранската революционна гвардия отправи строги предупреждения към Съединените щати за отговор, ако Вашингтон атакува иранска инфраструктура.

Американските военни публикуваха видео, в което твърдят, че американски самолет е извадил от строя ненатоварен петролен танкер, докато се е опитвал да пробие морската блокада на иранските пристанища.

Обект на атаки са били и „иранските военни способности, използвани за заплаха на кораби“, преминаващи през Ормузкия проток. В столицата Техеран също се задейства противовъздушната отбрана.

Техеран заяви, че е нанесъл удари по американски военни цели в региона, включително в Бахрейн и Кувейт, и нарече Ормузкия проток „червена линия“.

Ебрахим Золфакари, говорител на щаба на военното командване на Техеран: „Престъпните Съединени щати продължават беззаконието си и усилията си за дестабилизиране на региона. Ние отново подчертаваме, че при никакви обстоятелства и по никакъв начин няма да позволим на Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток. Това е неприкосновената червена линия на Иран.“

Според властите в Техеран преговорите – наред с войната – са част от стратегията на Иран за съпротива.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: „Празната им реторика продължава. Какво в крайна сметка постигнаха усилията на тези, които се опитаха да разкъсат Иран? Въз основа на нашите вярвания и убеждения ние ще защитаваме всеки сантиметър от нашата територия.“

„Не обичам да давам крайни срокове, но те до голяма степен знаят какво се случи досега и по-добре да се държат прилично“, заяви Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Справяме се наистина добре с Иран. Ислямска република Иран не е щастлива в момента. Те толкова много искат да се споразумеем. Не им харесва това, което правим, и искат да се споразумеем. Ще разберем дали ще се споразумеем с тях или просто ще ги довършим.“

Според „Уолстрийт джърнъл“ Тръмп е склонен да разшири военните операции на САЩ в Иран. Възможните варианти включвали и изпращане на сухопътни сили на ирански острови в близост до Ормузкия проток.