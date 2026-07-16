Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри

Засилен контрол на автомагистрала „Тракия“. Полицията в Сливен проведе специализирана операция за техническата изправност на товарните автомобили над 12 тона. Акцията се извърши на паркинга при 265-ия километър на магистралата.

Органите на реда използваха и дрон за наблюдение от въздуха. Това позволи засичането на опасни маневри и нерегламентирани изпреварвания в забранени зони. Само за час пътните полицаи установиха тревожна статистика – половината от спрените тежкотоварни камиони са с гуми, които не отговарят на изискванията за безопасност.