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Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
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Засилен контрол на автомагистрала „Тракия“. Полицията в Сливен проведе специализирана операция за техническата изправност на товарните автомобили над 12 тона. Акцията се извърши на паркинга при 265-ия километър на магистралата.

Органите на реда използваха и дрон за наблюдение от въздуха. Това позволи засичането на опасни маневри и нерегламентирани изпреварвания в забранени зони. Само за час пътните полицаи установиха тревожна статистика – половината от спрените тежкотоварни камиони са с гуми, които не отговарят на изискванията за безопасност.

Комисар Димитър Кикьов: "Към момента сме проверили едва 6 автомобила, като на три от тях ремаркетата им са изключително опасни гуми и имат отлепвания от протектора, липсващи парчета, на места се вижда основата на гумата. Вероятно водачите обръщат повече внимание на влекачите, но не и на ремаркетата, а това е състав от ППС, което трябва да е изправно в цялост."

#дронове #АМ "Тракия" #проверки #мерки

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