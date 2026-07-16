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На първо четене: Гледат се 6 законопроекта за промени в Изборния кодекс

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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първо четене гледат законопроекта промени изборния кодекс
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Промени в Изборния кодекс обсъждат депутатите в пленарна зала и в този момент. Всички парламентарни групи, без ГЕРБ - СДС, внесоха свои предложения за промени още в първите дни на 52-рото Народно събрание. Както управляващите от "Прогресивна България", така и опозицията в лицето на ДПС, "Демократична България", "Прадължаваме промяната" и "Възраждане" предвиждат въвеждането само на машинно гласуване.

проф. Янка Тянкова, "Прогресивна България": "Ключовите ни предложения за изменение и допълнине на Изборния кодекс са възстановяване на машинното гласуване в неговия първообраз от 2021 г. А именно същото да се провежда във всички изборни секции с изключение на секциите под 300 и другите в Изборния кодекс хипотези - изключения. На следващо място нашето предложение е също да отпадне район "Чужбина"."

Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС: "Законопроектът предлага да бъде отменено едно ограничение за образуване на секции в чужбина, извън държавите членки на ЕС и дипломатическите представителства. Смятаме, че това ограничение доведе до практически отнемане право на глас на стотици хиляди български граждани."

Надежда Йорданова, председател на ПГ на "Демократична България": "На първо място изцяло да се възстанови машинното гласуване за всички видове избори и на второ място да отпадне ограничаването за броя избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Ние се фокусирахме върху тези два момента, не защото считаме, че Изборния кодекс няма и други недъзи, но считаме, че това е най-важно с оглед предстоящите президентски избори."

Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": "Предвиждаме и въвеждане на електронно вписване в избирателните списъци на избирателите. Това ще има два ефекта. Първо - по-бърза работа на СИК при легитимиране на съответния избирател и второ ще даде възможност за ограничаване възможността избиратели, особено, които гласуват в чужбина, да гласуват повторно."

Петър Петров, зам-председател на ПГ на "Възраждане": "Ние предлагаме също така отпадане на номера в бюлетината. Считаме, че това предложение, макар и новаторско е доста удачно, защото според нас, като вносители, гласоподавателите са достатъчно грамотни, за да могат да прочетат за кой кандидат следва да дадат своя вот и как да гласуват."

Стефан Арсов, ГЕРБ - СДС: "Както в Комисия по правни въпроси, така и в Зала няма да подкрепим настоящите законопроекти. При направена справка, ясно се вижда как гласуват по-голямата част българското население, което може да кажем, че това е един своеобразен референдум."

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#6 законопроекта #гледане на първо четене #Изборен кодекс

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