Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за хората" за по-добър градски транспорт

Представители на гражданската инициатива "Пловдив град за хората" протестираха пред сградата на Общинския съвет Пловдив с настояване за по-добър градски транспорт и за приемане и разглеждане на внесена подписка от 1400 пловдивчани. В подписката са формулирани искания в насока за по етапно преминаване към 100% общински градски транспорт.

Павел Начев, организатор на протеста и член от гражданската инициатива "Пловдив град за хората", каза, че в момента Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на частен консорциум.

"Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството и над услугата", допълни той. В подписката има искания и да заработят валидаторите за електронно таксуване, да се спазват разписанията и да има нови разписания, които са адекватни към големината на града, както и повече автобуси по натоварените линии.

Подписката е подкрепена от над 1400 души, с подписи, ЕГН-та и с адреси. Всичко е проверено от ГРАО и подписката е легитимна, каза Начев. В рамките на едномесечен срок общинските съветници са задължени да се произнесат по тази подписка.

„Искаме просто да спазят закона, да внесат тези точки, както е по закон и да не използват оправдания за това, че няма становище от общината“, каза Начев. Протестиращите настояват също за прозрачност и отчетност при управлението на транспорта и управляващите да не се оправдават с частните превозвачи или лошото наследство.

Подписката не беше включена в дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет. Представителите на гражданската инициатива "Пловдив град за хората" влязоха в залата на Общинския съвет, където председателят Атанас Узунов каза, че подписката ще бъде разгледана на общинската сесия 3 август, когато изтича срокът за разглеждането ѝ.