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Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Килограм живо тегло се търгува за 1,10 евро

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Засилен внос на месо и понижаващите се изкупни цени поставят българските животновъди под все по-силен натиск. Докато потребителите плащат повече в магазините, производителите отчитат обратната тенденция и предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара.

Изпълнителният директор на свинекомплекс край Русе Светослав Шаламанов заяви, че проблемът не е само в България, а засяга цяла Европа и изисква промяна в политиката към земеделието.

Светослав Шаламанов: „Еврото в България повиши всички цени. Крайно време е Европейският съюз да промени политиката си в селското стопанство. Както е важна военната сигурност, толкова важна е и производствената сигурност. Трябва да произвеждаме качествена храна на добра цена, защото от това зависят здравето на хората и просперитетът на общността.“

По думите му пазарът сам не може да реши проблемите в сектора и са необходими механизми за защита на производителите.

Светослав Шаламанов: „Трябва да се спре с мантрата, че пазарът ще реши всичко. След като сме подложени на всякакви регулации и плащаме всички данъци, трябва да има гарантирана минимална изкупна цена на произведената продукция.“

Шаламанов посочи, че в момента производителите продават под себестойност.

Светослав Шаламанов: „Изкупната цена на живите прасета е около 1,10 евро, а на нас производството ни струва около 1,30 евро без ДДС. Големите комплекси все още издържат, защото имат резерви, но за по-малките ферми това е изключително трудно.“

Според него липсата на регулации води до засилен внос на по-евтина продукция и поставя българските производители в неравностойно положение.

Светослав Шаламанов: „Преработвателите трябва първо да се насочат към изкупуване на българската продукция и след това към вносното месо. Ако няма фермери и няма кой да произвежда храна, не можем да разчитаме безкрайно на внос.“

По думите му секторът очаква по-активна подкрепа както от българската държава, така и от европейските институции, включително обща регионална стратегия за развитие на животновъдството в Източна Европа.

#засилен внос #отпадане на ферми от пазара #ниски изкупни цени #животновъди #месо

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