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Свлачището край Пампорово все още е активно, геоложките проучвания продължават

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Най-вероятно ще се предприеме мостово съоръжение, тъй като това е най-бързият и най-удачният вариант, заяви областният управител на Смолян

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Два месеца и половина след свлачището, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово, държавата продължава да търси инженерно решение за възстановяване на трасето. До тогава движението остава по изграденото от община Смолян аварийно трасе.

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов съобщи, че на терена продължават геоложките проучвания, а свлачището остава активно.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: „Геолози все още работят. Свлачището все още е активно и е доста мокро.“

По думите му се обследват старите дренажи, за да бъде пресушен теренът и да стане възможно влизането на тежка техника.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: „Най-вероятно ще се предприеме мостово съоръжение, тъй като това е най-бързият и най-удачният вариант.“

Областният управител подчерта, че държавата е в готовност да започне работа веднага след като специалистите приключат с проучванията.

Кметът на Смолян Николай Мелемов заяви, че изграденото аварийно трасе вече се използва, но е предназначено основно за хората, които ежедневно пътуват между Смолян и Пампорово.

Той призова шофьорите да не натоварват допълнително временния път, тъй като на места той е тесен и не позволява безопасно разминаване на автомобили.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Това е аварийно трасе. Пак призовавам – само хората, на които им се налага, да пътуват по него.“

По думите му общината ще продължи да поддържа трасето, включително и през зимата, но окончателното решение зависи от държавата и експертите.

За туристите достъпът до Пампорово остава възможен по обходните маршрути през Рожен и прохода Превала, където движението се извършва нормално.

Вижте прякото включване на Величка Петкова.

#община Смолян #активно #Пампорово #свлачище

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