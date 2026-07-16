Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал

Националният отбор на Аржентина изстрада своето място на финала на Мондиал 2026. Действащите световни шампиони матираха Англия с 2:1 във втората полуфинална среща, изиграна на "Мерцедес-Бенц Стейдиъм" в Атланта.

Селекцията на Лионел Скалони за пореден път демонстрира своя шампионски дух и характер, тъй като отново мина по пътя към обрата на това световно първенство. В мач, изпълнен с много грубости, особени през първото полувреме, Антъни Гордън зарадва англичаните през второто полувреме, но във финалните акорди Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Големият проблем за състава, воден от Томас Тухел, бе, че се затвори след отбелязването на гола.

По този начин "гаучосите" ще спорят за световната титла за втори пореден път и общо шести в своята история. На финала "албиселесте" ще има за съперник отбора на Испания, който разочарова Франция в другия дуел от полуфиналите. Големият мач ще бъде на 19 юли (неделя), а ден по-рано французите и "Трите лъва" ще срещнат в мача за бронза.

Откриващите минути бяха подвластни на масирани атаки от страна на символичните домакини, които обаче трудно стигаха до удар в посока вратата, пазена от Емилиано Мартинес. Освен това напрежение между двете скамейки и играчите на терена не липсваше, като те често прерастваха в груби единоборства.

Постепенно аржентинците излязоха от своето наказателно поле, но към този момент това бе единствената им утеха. Головите положенията се оказаха мираж и за двата тима, като тенденцията не се промени и в средата на първото полувреме.

Опасните влизания бяха на дневен ред и след паузата за хидратация. Англичаните отново затегнаха обръча около аржентинската врата и в 32-та минута стигнаха до първо положение. Рийс Джеймс центрира към далечната греда, където Джон Стоунс стреля с глава, разминавайки се с по-опасен удар.

Аржентинците отвърнаха на удара 38-та минута. Енцо Фернандес стреля доста далече извън границата на наказателното поле, но неговият шут мина над напречната греда.

Така нулевото равенство на почивката изглеждаше логично, като и двата отбора се оттеглиха с мисълта, че могат да покажат много повече през второто полувреме.

„Гаучосите“ поставиха обещаващо начало на втората част. В 47-та минута Хулиан Алварес бе изведен в наказателното поле и от малък ъгъл изпробва рефлексите на Джордан Пикфорд, който внимаваше и изби.

В 55-та минута „Трите лъва“ пробиха аржентинската защита. Хари Кейн разигра с Морган Роджърс. Той от своя страна центрира към Антъни Гордън, който се освободи и прати топката във вратата на Мартинес.

В 66-та минута Рийс напомни за себе си с шут от около наказателното поле, а Мартинес се справи без проблеми.

Южноамериканците реагираха като ужилени, настанявайки се трайно в английското наказателно поле. В 69-та минута Лионел Меси центрира и Николас Гонсалес изпревари Марк Гехи, за да стреля опасно с глава, но Пикфорд бе на точното място в точното време и спаси авторитетно.

„Албиселесте“ драпаше със зъби и нокти в опитите си да отбележи. В 75-та минута Родриго де Пол центрира към Алексис Мак Алистър. Той стреля с глава, но бе спрян от гредата. След това подобна комбинация завърши със спасяване на английския страж.

Обсадата пред вратата на европейците продължи с пълна сила. Меси намери Гонсалес, който шутира с глава от малък ъгъл, а топката прелетя в аут.

Натискът на „небесно-сините“ даде резултат в 86-та минута. Доза магия от страна на Меси завърши с пробив към Фернандес. Макар че бе доста далеч, той не се поколеба да отправи топовен изстрел, който се оказа неспасяем за Пикфорд.

Действащите световни шампиони не бяха казали последната си дума и това се потвърди във втората минута от добавеното време. Меси проби отдясно, а след това с елегантно центриране асистира на току-що влезлия Лаутаро Мартинес, който се погрижи Пикфорд за втори път да вади топката от своята врата.

Англия и Аржентина ще определят втория финалист на Мондиал 2026. Двата отбора ще се срещнат на „Мецедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта във втория полуфинал, който ще стартира от 22:00 часа българско време в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Селекцията на Лионел Скалони продължава свята защита на титлата, която спечели преди четири години на световното първенство в Катар. Актуалните първенци се целят в шести финал, а съставът на Томас Тухел ще се опита да стигне до спора за трофея след 60-годишна пауза. Именно през 1966 година е и последният път, в който англичаните стъпват на върха в световния футбол.

СЪСТАВИ:

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АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд - 24. Рийс Джеймс, 5. Джон Стоунс, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън - 17. Морган Роджърс, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Гордън - 9. Хари Кейн (К)

Селекционер: Томас Тухел

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АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес - 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико - 17. Джулиано Симеоне, 5. Леандро Паредес, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър - 10. Лионел Меси (К), 9. Хулиан Алварес.

Селекционер: Лионел Скалони