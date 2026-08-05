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Георги Георгиев и Йоан Найденов изпуснаха мачбол и отпаднаха драматично на двойки в Пловдив

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Българският тандем отстъпи с 10:12 в шампионския тайбрек на индийците Мадхвин Камат и Атхарва Шарма след близо час и 40 минути битка

Георги Георгиев тенис
Снимка: БФ Тенис
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Георги Георгиев и Йоан Найденов приключиха участието си в турнира на двойки на международния тенис турнир от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив, след като отпаднаха още в първия кръг след драматично поражение.

Българите, които участваха с „уайлд кард“, загубиха от индийската двойка Мадхвин Камат и Атхарва Шарма с 3:6, 6:4, 10:12 след час и 38 минути игра на кортовете на ТК „Локомотив“.

Георгиев и Найденов изостанаха с 2:4 в първия сет и не успяха да наваксат пасива, отстъпвайки с 3:6. Във втората част двамата показаха характер, поведоха с 5:3 и изравниха резултата след 6:4.

Решителният шампионски тайбрек предложи много обрати. Българският тандем достигна до мачбол при 10:9, но не успя да го реализира, а индийците спечелиха следващите три точки, за да затворят двубоя с 12:10.

По-късно днес в турнира на двойки предстои участие и на още две български двойки. Братята Радослав и Васил Шандаров ще се изправят срещу Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен (Боливия), а Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще премерят сили с водачите в схемата Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия).

Настоящият турнир е вторият от сериите "Чалънджър“ в Пловдив през този сезон. До края на годината ТК "Локомотив“ ще приеме още два международни турнира – "Чалънджър 50“ в периода 30 август – 6 септември и "Чалънджър 75“ с награден фонд от 97 640 евро между 20 и 27 септември.

#"Чалънджър 50" в Пловдив #Георги Георгиев тенис #Йоан Найденов

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